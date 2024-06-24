ч чвсатпкьл (Украине нужно семь ракет, чтобы «обезопасить наши основные городские агломерации» от российских ракетных атак) всего семь ракет, это как в сказке братьев Гримм. Одним махом семерых побивахом. 🤣😂

Александр Макеев Российские вооружённые силы должны уничтожить все оставшиеся крупные и средние тепловые электростанции. И уничтожить все подстанции на линиях подачи электричества из стран либерального извращённого нацистского НАТО в нацистскую Украину. И уничтожить подстанции, питающие атомные блоки атомных электростанций на территории нацистской Украины. И добить оставшиеся электрогенерирующие мощности на гидростанциях.