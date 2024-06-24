Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бритсанская газета: украинцы сходят с ума от шума электрогенераторов или сидят при свечах

Бритсанская газета: украинцы сходят с ума от шума электрогенераторов или сидят при свечах

Материал в британской леволиберальной газете the Guardian посвящен тому, как  Украина переживает массовые отключения электроэнергии, вызванные российскими атаками на критически важную инфраструктуру.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(Украине нужно семь ракет, чтобы «обезопасить наши основные городские агломерации» от российских ракетных атак) всего семь ракет, это как в сказке братьев Гримм. Одним махом семерых побивахом. 🤣😂
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16 час.
Александр Макеев
Российские вооружённые силы должны уничтожить все оставшиеся крупные и средние тепловые электростанции. И уничтожить все подстанции на линиях подачи электричества из стран либерального извращённого нацистского НАТО в нацистскую Украину. И уничтожить подстанции, питающие атомные блоки атомных электростанций на территории нацистской Украины. И добить оставшиеся электрогенерирующие мощности на гидростанциях.
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15 час.
E
Ed
Сходят с ума? Как можно сойти с того, чего уже нет?
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14 час.

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