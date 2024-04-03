Адвокат Никита Чекман сообщил в ООН о нарушении прав верующих УПЦ

Протоиерей Никита Чекман выступил на сессии Совета ООН по правам человека, рассказав о преследованиях православных журналистов, правозащитников, священнослужителей и верующих Украинской Православной Церкви (УПЦ).
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