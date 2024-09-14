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Культуромания

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Phillips выставит на продажу работы Такаси Мураками

Phillips выставит на продажу работы Такаси Мураками

Phillips представляет New Now: Modern & Contemporary Art в Гонконге. Торги, которые состоятся 4 октября, будут сочетать работы таких известных художников, как Такаси Мураками, Ёситомо Нара, Аяко Роккаку, Исси Вуд, Мириам Кан, Чжао Чжао, Эдгар Планс, а также более молодых имен, включая Кенити Хошине и Нгуен Куок Зунг.

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