Phillips выставит на продажу работы Такаси Мураками

Phillips представляет New Now: Modern & Contemporary Art в Гонконге. Торги, которые состоятся 4 октября, будут сочетать работы таких известных художников, как Такаси Мураками, Ёситомо Нара, Аяко Роккаку, Исси Вуд, Мириам Кан, Чжао Чжао, Эдгар Планс, а также более молодых имен, включая Кенити Хошине и Нгуен Куок Зунг.