В Турции прошла акция в поддержку Палестины

Скриншот видео Новая волна протестов в поддержку Палестины охватила весь мир. На фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке граждане призывают Израиль остановить бомбардировку мирных жителей сектора Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии