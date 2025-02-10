В ДНР восхитились смелостью жителя Красноармейска, назвавшего себя русским

Житель Красноармейска (находится под контролем ВСУ), который журналистам Euronews заявил, что считает себя русским, хотя и имеет украинское гражданство, может быть подвергнут репрессиям со стороны властей Украины.
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