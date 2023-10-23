Минобороны РФ: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 200 солдат

Вооруженные силы РФ поразили скопления живой силы украинских войск на Южно-Донецком направлении. В результате украинские подразделения потеряли более 200 военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Олега Чехова.
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