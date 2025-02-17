В рубрику #НАКИПЕЛО Попили чайку. Вот такой вот мусор мы обнаружили в пакете с сахаром🤯 Очень удивилась, так как до этого никогда не попадалось ничего подобного в сахарном песке.
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В рубрику #НАКИПЕЛО Попили чайку. Вот такой вот мусор мы обнаружили в пакете с сахаром🤯 Очень удивилась, так как до этого никогда не попадалось ничего подобного в сахарном песке.