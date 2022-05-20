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Новости Ростова-на-Дону 20 мая 2022: Начался судебный процесс над украинским боевиком Мурыгой

Новости Ростова-на-Дону 20 мая 2022: Начался судебный процесс над украинским боевиком Мурыгой

Новости Ростова-на-Дону на 20 мая 2022 - подборка "Царьграда". Рассказываем, что случилось за сутки. Ростовский депутат Соболев за год заработал почти миллиард рублей Депутаты Ростовской городской Думы отчитались о своих доходах за прошлый год.

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