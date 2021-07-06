ИЗВЕСТИЯ iz

6 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • viktor maslov
    А завтра женщина придёт с ребёнком на самокате,а послезавтра какой нибудь обдолбаный сопляк захочет заехать на машине...Жительницу Ростов...
  • Альбина Колесникова
    Это проблема . Почему окна открыты полностью ,когда дома находятся малолетние дети?Шестилетняя девоч...
  • Альбина Колесникова
    Люди стали настолько злы и ненавидят друг друга ,это что не каждый может зайти в храм как эта женщина с ребёнком.?Жительницу Ростов...

Госдеп осудил нападения на участников марша в поддержку ЛГБТ в Тбилиси

Госдеп осудил нападения на участников марша в поддержку ЛГБТ в Тбилиси

В Госдепартаменте США осуждают применение насилия со стороны противников марша ЛГБТ-сообщества в столице Грузии.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Андрей Щеголеватых
Гомики противоречат канонам грузинской ортодоксальной церкви. И никакая конституция, писанная людьми не может заменить заповеди, данные Богом...
Валентин Щербаков
Надо было пиндосам прислать свою охрану для шествия этих недоносков ЛГБТ в Тбилиси, да еще и Мишико Сракошвили пригласить.

Картина дня

наверх