Госдеп осудил нападения на участников марша в поддержку ЛГБТ в Тбилиси

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаГосдеп осудил нападения на участников марша в поддержку ЛГБТ в ТбилисиВ Госдепартаменте США осуждают применение насилия со стороны противников марша ЛГБТ-сообщества в столице Грузии.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ЩеголеватыхГомики противоречат канонам грузинской ортодоксальной церкви. И никакая конституция, писанная людьми не может заменить заповеди, данные Богом...Валентин ЩербаковНадо было пиндосам прислать свою охрану для шествия этих недоносков ЛГБТ в Тбилиси, да еще и Мишико Сракошвили пригласить.Комментировать
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