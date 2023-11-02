Рейтинг 95% — в Steam и на PS5 вышла приключенческая игра с нелинейным сюжетом в се...

Рейтинг 95% — в Steam и на PS5 вышла приключенческая игра с нелинейным сюжетом в сеттинге 1950-хВчера (1 ноября) состоялся релиз приключенческой игры This Bed We Made, представляющей собой детектив от третьего лица, главной героиней которого выступает горничная отеля.