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НХЛ. «Вашингтон» забил 5 голов «Тампе», «Питтсбург» победил «Торонто», «Миннесота» против «Сиэтла»

«Вашингтон» победил «Тампу» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Торонто» проиграл «Питтсбургу» (2:4), «Миннесота» встречается в гостях с «Сиэтлом».

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