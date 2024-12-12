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Закон, порядок, государство

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Расчет ЗРК «Бук-М2» обеспечил воздушное прикрытие подразделений группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении СВО

Расчет ЗРК «Бук-М2» обеспечил воздушное прикрытие подразделений группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении СВО

Зенитчики поразили управляемую авиационную бомбу ВСУ на значительном удалении. После уничтожения средства воздушного нападения расчет оперативно скрыл боевую машину от ответного удара противника.

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