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Автомобильные страховые сертификаты России перестали действовать на территории Евросоюза

Согласно информации, полученной от Российского союза автостраховщиков, автомобильный страховой сертификат «Зеленая карта» больше не действует на территории Европейского союза, Швейцарии и Великобритании.

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