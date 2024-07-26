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Теперь – сами! ЕС намекает Венгрии и Словакии, что нефти из РФ им не видать

Теперь – сами! ЕС намекает Венгрии и Словакии, что нефти из РФ им не видать

Логотип Евросоюза © РИА Новости / Алексей Витвицкий Вчера 837 прочитали Олег Обухов По-хорошему ЕС должен был встать на защиту своих – Венгрии и Словакии, однако их, откровенно говоря, бросили на произвол судьбы, потому что слишком независимыми стали.

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Комментарии
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Лев Добрый
Здесь должно быть веское слово России, не будет нефти для Венгрии и Словакии, не будут и газохранилища Украины для природного газа ЕС!👍👈😜⚔️🤠
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16 час.

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