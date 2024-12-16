Авианосец Гарри Трумэн прибыл на Ближневосточный регион

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" класса "Нимиц" прибыла в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входят Ближний Восток, Центральная Азия и Восточная Африка.
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