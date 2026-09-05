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temapenza

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Перестаньте тереть матовую кухню губкой: отпечатки и жир стоит убирать еще аккуратнее

При удалении следов жира либо отпечатков пальцев с матового кухонного фасада лучше не экспериментировать и действовать по испытанному сценарию.

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