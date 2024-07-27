Лавров обсудил с главой МИД Южной Кореи ситуацию на Корейском полуострове

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел беседу 27 июля с главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёлем, в ходе которой они обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
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