Лавров обсудил с главой МИД Южной Кореи ситуацию на Корейском полуострове

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел беседу 27 июля с главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёлем, в ходе которой они обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.