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Лавров обсудил с главой МИД Южной Кореи ситуацию на Корейском полуострове

Лавров обсудил с главой МИД Южной Кореи ситуацию на Корейском полуострове

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел беседу 27 июля с главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёлем, в ходе которой они обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

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