Театр абсурда
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Театр абсурда

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МВД России и Росгвардия продолжили массовые задержания нелегалов после звонка президента Таджикистана Путину

МВД России и Росгвардия продолжили массовые задержания нелегалов после звонка президента Таджикистана Путину

Об этом не говорят А ещё МВД России и Росгвардия сделали упор на том моменте, что приезд в Россию иностранных мигрантов должен осуществляться в рамках российских законов.

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