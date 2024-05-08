Матч «Черноморца» с «Енисеем» в 33-м туре первой лиги пройдет без зрителей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязал «Черноморец» провести следующий домашний матч без зрителей, а также оштрафовал клуб на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на встрече 31-го тура первой лиги с «Торпедо» (1:2).