Матч «Черноморца» с «Енисеем» в 33-м туре первой лиги пройдет без зрителей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязал «Черноморец» провести следующий домашний матч без зрителей, а также оштрафовал клуб на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на встрече 31-го тура первой лиги с «Торпедо» (1:2).
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