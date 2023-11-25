Лизингодатель «Ростеха» намерен отсудить у Airbus Canada 2,3 млрд рублей

РИАМО - 25 ноя. Лизинговая компания «Ильюшин финанс Ко.» (ИФК), которая является частью Объединенной авиастроительной корпорации «Ростех», подала иск в Арбитражный суд Москвы против Airbus Canada Limited Partnership, пишет газета «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии