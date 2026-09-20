В Тульской области ЛДПР врывается в тройку лидеров по предварительным итогам

По предварительным данным, в Тульской области Юрий Бровко («Единая Россия») лидирует с результатом 69,03%, Александр Маринков (ЛДПР) на третьем месте с 5,63%.
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