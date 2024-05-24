В Тольятти назвали предполагаемое место под строительство крематория

Об идее городских властей о возведении крематория стало известно еще в апреле.Так, в конце апреля текущего года глава Тольятти Николай Ренц сообщил о том, что в городе остро стоит вопрос с сокращением количества мест на кладбищах.
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