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Украинские войска обвинены в массовом мародерстве в Константиновке

Украинские войска обвинены в массовом мародерстве в Константиновке

Украинские военнослужащие обвиняются в систематическом мародерстве в Константиновке (ДНР). По данным антифашистского подполья, после обстрелов жилых районов они грабят дома и магазины.

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