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Индекс Мосбиржи упал на новостях о рассмотрении «адских санкций» США против России

Индекс Мосбиржи упал на новостях о рассмотрении «адских санкций» США против России

Индекс Мосбиржи упал ниже 2120 пунктов, потеряв более 2% относительно предыдущего закрытия. Причина в том, что в США рассматривают законопроект об «адских санкциях» против России, подготовленный покойным сенатором Линдси Грэмом, указывает Freedom Global .

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