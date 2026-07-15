Индекс Мосбиржи упал на новостях о рассмотрении «адских санкций» США против России

Индекс Мосбиржи упал ниже 2120 пунктов, потеряв более 2% относительно предыдущего закрытия. Причина в том, что в США рассматривают законопроект об «адских санкциях» против России, подготовленный покойным сенатором Линдси Грэмом, указывает Freedom Global .