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SHAMAN научил итальянскую актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски

SHAMAN научил итальянскую актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски

Уроженец Тульской области, певец Ярослав Дронов, ивзестный всей России как SHAMAN встретился с известной итальянской актрисой Орнеллой Мути и её дочерью, а также итальянским пианистом Лоренцо Баньяти, проживающим уже четвёртый год в Москве, передает &quot;Царьград&quot;.

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