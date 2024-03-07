SHAMAN научил итальянскую актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски

Уроженец Тульской области, певец Ярослав Дронов, ивзестный всей России как SHAMAN встретился с известной итальянской актрисой Орнеллой Мути и её дочерью, а также итальянским пианистом Лоренцо Баньяти, проживающим уже четвёртый год в Москве, передает "Царьград".