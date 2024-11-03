Минниханов принял участие в подписании соглашения между ЦБ РФ и AAOIFI

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Бахрейн принял участие в церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) и Центральным банком РФ.
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