Минниханов принял участие в подписании соглашения между ЦБ РФ и AAOIFI

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Бахрейн принял участие в церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) и Центральным банком РФ.