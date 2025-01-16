35 ледовых переправ открыли в Иркутской области

В Иркутской области работают 35 ледовых переправ: 16 плановых и 19 внеплановых. Они распределены по районам: Братский, Катангский, Бодайбинский, Нижнеудинский, Усть-Кутский, Чунский, Усольский, Шелеховский, Тайшетский, Киренский, Нижнеилимский и Качугский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии