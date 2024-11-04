Победу Санду на выборах нарисовали на Западе, заявил экс-премьер Молдавии

Победу Майе Санду нарисовали за счет манипуляций голосами диаспоры на выборах президента Молдавии, заявил экс-премьер Молдавии, кандидат в президенты на первом туре от партии «Будущее Молдавии» Василий Тарлев 4 ноября сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии