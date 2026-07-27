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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» оценивает Мбайе в 50 млн евро. «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Челси» делали запрос по 18-летнему вингеру

« ПСЖ » хочет получить минимум 50 миллионов евро за вингера Ибраима Мбайе . Сообщается, что многие европейские клубы интересовались ситуацией вокруг 18-летнего футболиста в последние недели.

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