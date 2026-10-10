Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Кирилл Кабанов: Расширение и укрепление этнических анклавов, уже только это доказывает высокую вероятность развития ситуации в России по худшему европейскому сценарию

Кирилл Кабанов: Расширение и укрепление этнических анклавов, уже только это доказывает высокую вероятность развития ситуации в России по худшему европейскому сценарию

   Сколько лет мы регулярно говорим о том, что нарушение национально-культурного и этнического баланса имеет серьезнейшие негативные последствия, которые отсрочены во времени и глобально проявятся через уже несколько десятилетий, если не быстрее.

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