Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне

О завершении своей карьеры музыкант заявил выступлении в Швеции. Об этом заявляет телеканал ITV. Музыкант Элтон Джон выступлением в Стокгольме завершил свое прощальное турне Farewell Yellow Brick Road Tour, которое с перерывами длилось пять лет.