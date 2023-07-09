Газета «Культура»

141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Он всех актеров будет поздравлять?Владимир Путин по...
  • Леонид Никулин
    престарелая рокерша типа все еще тявкаетВ честь 30 — лети...
  • Сергей Дмитриев
    ...Эта та сАмая скандальная министерка, сменивная такую же? Далеко ли пойдёт с таким портфолиумом-активом?Президент и минис...

Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне

Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне

О завершении своей карьеры музыкант заявил выступлении в Швеции. Об этом заявляет телеканал ITV. Музыкант Элтон Джон выступлением в Стокгольме завершил свое прощальное турне Farewell Yellow Brick Road Tour, которое с перерывами длилось пять лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх