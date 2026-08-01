"А нас-то за що?": Россия устроила Украине топливный кризис Бумеранг, запущенный в Россию, вернулся отправителям.
Что происходит с топливом на Украине
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Не прикидывайся младенцем
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1 м.
Геннадий Сытник
Ни в коей мере. Это ты затеял базар о том, что было в 22-м году, тебе и доказывать, что не пиздабол. Или подтвердить своим молчанием.
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1 м.
Nikolia Vovchenko
А, для чего мне искать и давать ссылки тем более чего то доказывать упоротому..У тебя же кодекс чести, понятия...
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1 м.
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