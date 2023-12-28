Венчурные инвестиции в блокчейн-индустрию обвалились на 68%

Объем венчурного финансирования блокчейн-индустрии продолжает снижаться с 2021 года. Проекты на базе децентрализованных технологий стали менее привлекательными из-за ухода капитала из сферы криптовалют, однако лидирующие позиции по-прежнему занимают приложения для геймеров и DeFi-протоколы.