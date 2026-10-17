СК РФ В Брянской области задержали мужчину и женщину, которых обвиняют в жестоком убийстве знакомой в селе Брасово, чье тело восемь месяцев пролежало в сундуке.
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