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Двадцать лет брака и пятеро детей: почему Глафира Тарханова впервые показала старшего сына

Двадцать лет брака и пятеро детей: почему Глафира Тарханова впервые показала старшего сына

Актриса Глафира Тарханова, известная по ролям в сериалах «Громовы» и «Измены», много лет оберегала детей от внимания прессы и поклонников.

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