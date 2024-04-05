Обыски прошли в петербургской квартире подозреваемого в нападении на губернатора Чибиса

В помещении пришли полицейские и следователи В квартире подозреваемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которая находится в Северной столице, прошел обыск, сообщают «Известия».
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