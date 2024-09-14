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Закон, порядок, государство

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Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 выполнили практическую дозаправку топливом в воздухе от самолетов дальней авиации Ил-78 над нейтральными водами Баренцева моря в рамках СКШУ «Океан-2024»

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 выполнили практическую дозаправку топливом в воздухе от самолетов дальней авиации Ил-78 над нейтральными водами Баренцева моря в рамках СКШУ «Океан-2024»

Дозаправка проводилась на высоте около 5 тыс. метров при скорости порядка 500 км/ч. .

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