Танкисты группировки войск «Запад» поразили замаскированные позиции ВСУ

Экипажи танков Т-72Б3М УБХ 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе боевой работы поразили замаскированные пулеметные точки, укрепленные позиции и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения СВО.
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