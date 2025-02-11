Европа вслед за США рассчитывает получить долю за помощь Украине

Фото: Flickr / OSCE Parliamentary Assembly Алина Колупаева Критика канцлера Германии Олафа Шольца в адрес предложения Дональда Трампа о разработке украинских месторождений редкоземельных металлов может быть связана с интересами европейских стран.
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