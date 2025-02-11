МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 501 подписчик

Европа вслед за США рассчитывает получить долю за помощь Украине

Европа вслед за США рассчитывает получить долю за помощь Украине

Фото: Flickr / OSCE Parliamentary Assembly Алина Колупаева Критика канцлера Германии Олафа Шольца в адрес предложения Дональда Трампа о разработке украинских месторождений редкоземельных металлов может быть связана с интересами европейских стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх