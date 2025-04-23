Впервые вышел в свет после смерти отца: как Филипп Киркоров справляется с горем

Филипп Киркоров дал первое интервью после похорон отца. Как король эстрады справляется с горем? Правда ли он совершенно потерял аппетит на фоне стресса? Почему народный артист РФ внезапно заявил, что разочаровался в шоу-бизнесе? И что ответил на едкий выпад Виктории Цыгановой в адрес покойного отца? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».