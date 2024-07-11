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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оклад Беляева в «Авангарде» – около 9 млн рублей в год. Он может получить бонус в 900 тысяч рублей за 3 набранных очка (Артур Хайруллин)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Напомним, 30 января «Авангард» объявил о продлении соглашения с Беляевым на два сезона.

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