Аналитик Митрахович объяснил снижение цены на газ в Европе до $700 за тысячу кубометров

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цены на газ в Европе опустились ниже $700 за 1 тыс.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цены на газ в Европе опустились ниже $700 за 1 тыс.
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