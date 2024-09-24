МЧС показали на видео поиски пропавшего мотобота с тремя людьми на борту

Спасатели МЧС России ищут на Камчатке пропавший мотоблот с тремя людьми на борту. Для поисков организовали бригаду, в составе которой 21 специалист и четыре единицы техники, рассказали в пресс-службе ведомства в Telegram-канале, опубликовав видео процесса.