ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Врио секретаря генсовета "Единой России", бывший полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации.
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