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Серия комбинированных ударов нанесена по объектам киевского режима от Харькова до Одессы

Серия комбинированных ударов нанесена по объектам киевского режима от Харькова до Одессы

Рано утром 20 апреля ВС РФ осуществили серию комбинированных ударов по территории Украины. Атаке подверглись объекты в Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях, а также на оккупированных ВСУ участках Запорожской и Херсонской областей.

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