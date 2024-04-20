Серия комбинированных ударов нанесена по объектам киевского режима от Харькова до Одессы

Рано утром 20 апреля ВС РФ осуществили серию комбинированных ударов по территории Украины. Атаке подверглись объекты в Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях, а также на оккупированных ВСУ участках Запорожской и Херсонской областей.