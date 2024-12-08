Перед отправкой на перевоспитание подростков проверят на гепатит В и С

Минздрав разработал перечень анализов и специалистов, которые установят отсутствие заболеваний, препятствующих нахождению несовершеннолетних в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа (СУВУЗТ).
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