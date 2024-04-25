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Вечерний Новосибирск

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Путепровод в Сузунском районе закрыли для авто до 1 октября

Путепровод в Сузунском районе закрыли для авто до 1 октября

С 25 путепровод в Сузунском районе Новосибирской области закрыт. Участок через железную дорогу «Входная-Алтайская» между Чуйским трактом и Сузуном на 83 км дороги «104 км а/д «Р-256» - Сузун» приведут в порядок до 1 октября.

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