Путепровод в Сузунском районе закрыли для авто до 1 октября

С 25 путепровод в Сузунском районе Новосибирской области закрыт. Участок через железную дорогу «Входная-Алтайская» между Чуйским трактом и Сузуном на 83 км дороги «104 км а/д «Р-256» - Сузун» приведут в порядок до 1 октября.