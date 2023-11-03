«Динамо» обыграло «Нижний Новгород» на последних секундах

Финальный свисток! «Динамо» одерживает победу на последних секундах и выходит в плей-офф Пути РПЛ Кубка России! Соперник определится уже завтра! ’90+3 ГОООООЛ! «Динамо» выгрызает победу! Гладышев отлично открылся в штрафной и отправил мяч головой в дальний угол! ’90 Добавлено 3 минуты.