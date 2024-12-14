Глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал, что нелепые заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок вызвали смех даже среди сторонников действующего правительства.
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