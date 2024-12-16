Куда подевались все Марьиванны? В школы пришло новое поколение учителей с неординарными именами и отчествами

Хорошо, если учителя - представители коренных наций России: русские, татары, башкиры и т.д. Но по именам видно, что постепенно в учителя к нашим детям попадают не очень-то знающие русский язык среднеазиатские гуляры и руфины! Чему они научат наших детей???

АС

Анатолий Страшко

Ланская, ну вот зачем врать. А Ваша соконфессионистка , заслуженная учительница РФ, которой это звание вы и присваивали, тоже такая же? Она сейчас в Сраиле. Льёт, как и Вы, на совдепию помои. Она то , конечно, передовой, весьма положительный человек.