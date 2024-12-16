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Куда подевались все Марьиванны? В школы пришло новое поколение учителей с неординарными именами и отчествами

Куда подевались все Марьиванны? В школы пришло новое поколение учителей с неординарными именами и отчествами

Учительница Гликерия Никандровна! Как вам это для произношения первоклашкам? И как относятся дети к неординарным именам своих учителей? Я точно знаю, что им нравится.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Хорошо, если учителя - представители коренных наций России: русские, татары, башкиры и т.д. Но по именам видно, что постепенно в учителя к нашим детям попадают не очень-то знающие русский язык среднеазиатские гуляры и руфины! Чему они научат наших детей???
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50 мин.
Анатолий Страшко
А у Вас имя какое?
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АС
Анатолий Страшко
Ланская, ну вот зачем врать. А Ваша соконфессионистка , заслуженная учительница РФ, которой это звание вы и присваивали, тоже такая же? Она сейчас в Сраиле. Льёт, как и Вы, на совдепию помои. Она то , конечно, передовой, весьма положительный человек.
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